Зона бедствия - Гавайи. Вулкан уничтожает все на своем пути

Губернатор американского штата Гавайи Дэвид Айдж обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой объявить территорию штата зоной бедствия из-за извержения вулкана Килауэа, сообщается на сайте губернатора.

"Я обращаюсь к вам с просьбой объявить штат Гавайи районом бедствия в связи с сейсмической активностью… (в районе вулкана Килауэа — ред.) и извержением вулкана, начавшимся 1 мая", — говорится в обращении губернатора Гавайев. В письме он также попросил о выделении помощи штату.

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Ранее сообщалось, что власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа. СМИ сообщали, что распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек. Позднее стало известно, что потоки лавы уничтожили по меньшей мере 30 домов.

Как сообщается на сайте телеканала Hawaii News Now, лава снесла порядка 50 электрических столбов, из-за чего более 800 человек остались без света.

Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается местом обитания Пеле — гавайской богини вулканов.