На Гавайях извергается вулкан: фонтаны лавы поднялись на 70 метров

По меньшей мере 30 домов уничтожены потоками лавы в одном из районов на Гавайях, пока вулкан Килауэа продолжает извергаться, сообщает портал Hawaii News Now.

По данным портала, количество трещин, из которых извергается лава, достигло десяти. Фонтаны лавы поднимались почти на 70 метров в высоту.

"Извержение продолжается", — приводит портал слова представителя управления гражданской обороны округа Гавайи Талмадге Магно.

Управление гражданской обороны позволило эвакуированным местным жителям ненадолго вернуться в свои дома, чтобы забрать животных и лекарства.. Тем не менее, власти отмечают, что ситуация пока опасна, и активность в районе западной стороны вулкана прекратится еще не скоро.

Власти Гавайских островов ранее объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа. СМИ сообщали, что распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек.

Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается местом обитания Пеле — гавайской богини вулканов.