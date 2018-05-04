Последствия извержения вулкана на Гавайях сняли с воздуха

На видео видно, что совсем неподалеку от разлома расположены жилые постройки.

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Килауэа также известен как Большой остров, его называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Извержение происходит на фоне сейсмической активности, которая была зарегистрирована в регионе в последние дни.

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Местные власти объявили об эвакуации жителей из близлежащих населенных пунктов, она затронет около десяти тысяч человек.