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    Последствия извержения вулкана на Гавайях сняли с воздуха

    (обновлено: )13510
    На канале RT Deutsch в Youtube выложены кадры последствий извержения вулкана Килауэа на Гавайских островах, снятое с беспилотника. На кадрах виден образовавшийся в лесистой местности разлом, из которого на поверхность вытекает раскаленная лава.
    RT Deutsch/Youtube

    На видео видно, что совсем неподалеку от разлома расположены жилые постройки.

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    Килауэа также известен как Большой остров, его называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Извержение происходит на фоне сейсмической активности, которая была зарегистрирована в регионе в последние дни.

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    Местные власти объявили об эвакуации жителей из близлежащих населенных пунктов, она затронет около десяти тысяч человек.

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