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    Сеть захватывает видео, как лава "съедает" автомобиль на Гавайях

    (обновлено: )15920
    В интернете набирают популярность кадры, на которых поток лавы из вулкана уничтожает оставленный на дороге автомобиль Ford Mustang. За двое суток ролик на странице WXChasing в Facebook набрал более 14 миллионов просмотров.
    facebook.com/wxchasing

    На Гавайях продолжается извержение вулкана Килауэа. За последние несколько дней на Большом острове были зарегистрированы несколько сотен подземных толчков магнитудой от двух до пяти, свои жилища были вынуждены покинуть около 1,7 тысячи человек.

    Смотрите также: На Гавайях извергается вулкан: фонтаны лавы поднялись на 70 метров

    В эпицентре природной катастрофы оказался поселок Леилани-Эстейтс. В окрестностях вулкана открылось несколько огромных трещин. Местных жителей предупреждают об опасном повышении уровня диоксида серы в воздухе.

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