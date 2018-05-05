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    В мире

    Два мощных землетрясения произошли на Гавайях

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    Эпицентр землетрясения располагался в 16 километрах к юго-западу от селения Леилани-Эстейтс. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Гавайях вблизи активного вулкана Килауэа, где чуть ранее было зарегистрировано другое землетрясение магнитудой 5,4, сообщает Геологическая служба США (USGS).

    Землетрясение в Иране
    Farzad MENATI / TASNIM NEWS / AFP
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    Толчки зафиксированы в пятницу в 22.32 по времени UTC (1.30 субботы по Киеву).

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    Эпицентр землетрясения располагался в 16 километрах к юго-западу от селения Леилани-Эстейтс. Очаг находился на глубине 5 километров.

    Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

    Ранее сообщалось, что власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа. СМИ сообщали, что распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек.

    На днях серьезное землетрясение произошло у побережья Тайваня

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