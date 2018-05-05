Два мощных землетрясения произошли на Гавайях

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КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Гавайях вблизи активного вулкана Килауэа, где чуть ранее было зарегистрировано другое землетрясение магнитудой 5,4, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки зафиксированы в пятницу в 22.32 по времени UTC (1.30 субботы по Киеву).

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Эпицентр землетрясения располагался в 16 километрах к юго-западу от селения Леилани-Эстейтс. Очаг находился на глубине 5 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа. СМИ сообщали, что распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек.

На днях серьезное землетрясение произошло у побережья Тайваня.