"Бандера уже на Крещатике". В Киеве появились фото националистов

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Стенды с фотографиями украинских националистов устанавливаются утром во вторник у здания Главпочтамта в центре Киева.

На первом из них — Степан Бандера, лидер Организации украинских националистов, один из инициаторов создания Украинской повстанческой армии, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.

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"Бандера уже на Крещатике. В 12:00 у Главпочтамта открытие выставки об украинцах, которых не сломили нацистские концлагеря", — написал на своей странице в Facebook директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Владимир Вятрович/Facebook, 8 мая 2018

Позже он добавил, что возле выставки появились первые читатели.

Владимир Вятрович/Facebook, 8 мая 2018

Напомним, в Киеве во вторник пройдут десятки различных мероприятий по случаю Дня памяти и примирения, в который принято поминать жертв Второй мировой войны.