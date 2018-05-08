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    Киев

    "Бандера уже на Крещатике". В Киеве появились фото националистов

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    (обновлено: )373017
    Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что во вторник в 12:00 у Главпочтамта в центре Киева откроется выставка об "украинцах, которых не сломили нацистские концлагеря".
    Выставка украинских националистов на Крещатике, 8 мая 2018
    facebook.com/volodymyr.viatrovych

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Стенды с фотографиями украинских националистов устанавливаются утром во вторник у здания Главпочтамта в центре Киева.

    На первом из них — Степан Бандера, лидер Организации украинских националистов, один из инициаторов создания Украинской повстанческой армии, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.

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    "Бандера уже на Крещатике. В 12:00 у Главпочтамта открытие выставки об украинцах, которых не сломили нацистские концлагеря", — написал на своей странице в Facebook директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

    Владимир Вятрович/Facebook, 8 мая 2018

    Позже он добавил, что возле выставки появились первые читатели.

    Владимир Вятрович/Facebook, 8 мая 2018

    Напомним, в Киеве во вторник пройдут десятки различных мероприятий по случаю Дня памяти и примирения, в который принято поминать жертв Второй мировой войны.

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