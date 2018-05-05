Памятник генералу Ватутину в Киеве должен стоять - Вятрович

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Памятник советскому генералу Николаю Ватутину в центре Киева, который находится непосредственно на могиле, согласно законодательству, должен там оставаться. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Но как человек, который знает историю Украины, знает историю Второй мировой войны я не уверен, что Ватутин — это та фигура, которую мы должны почитать", — сказал Вятрович в программе "Радио Свобода" на Еспресо.TV.

По словам Вятровича, Ватутин является человеком, ответственным за смерть очень многих красноармейцев.

"Эти смерти были вызваны только желанием Ватутина взять Киев в качестве подарка к очередной годовщине октябрьской революции вождю Иосифу Сталину", — отметил он, добавив при этом, что "это точно не та фигура, которую мы должны прославлять, на примерах которой мы должны воспитывать будущие поколения".

"Более того, Ватутин — это тот деятель коммунистического режима, который по сути погиб в результате того, что попал в засаду УПА", — добавил Вятрович.

Он выразил желание, чтобы в Украине не было топонимов, связанных с деятельностью военачальников Второй мировой войны, поскольку "большинство из них — это люди, которые заслуживают только памяти о том, как они убивали других, как они слали на смерть других".

Вятрович подчеркнул, что закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов содержит исключение в отношении тех людей, которые принимали участие во Второй мировой войне, участвовали в изгнании нацистов с территории Украины.

"Ситуация сложная. Мы должны понимать, что часть из этих людей, которые воевали в Красной армии действительно отдали свою жизнь за то, чтобы выгнать с территории Украины нацистов. Мы должны об этом помнить. Но вместе с тем они не принесли свободу на украинскую территорию. Вместе с тем они на своих плечах принесли другой тоталитарный режим, который сразу после своего утверждения снова повторил этот круг репрессий, которые имели место еще в 1930-е годы", — подытожил Вятрович.

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Ранее вандалы не раз обливали краской памятник генералу в ряде городов Украины. В частности, в прошлом году такие инциденты были в центре Киева и Полтаве.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Киевский горсовет 1 июня 2017 года решил переименовать проспект, названный в честь генерала Ватутина. Проспект было решено назвать в честь лидера Украинской повстанческой армии (УПА) Шухевича.