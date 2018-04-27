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    Киев

    В киевский суд пришли с обыском

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    Как сообщила представитель СБУ Елена Гитлянская, Служба безопасности совместно с САП и НАБУ проводят следственные действия в Подольском районном суде Киева.
    Бойцы СБУ. Архивное фото
    Служба безопасности Украины

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украина совместно с сотрудниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ проводят обыски в Подольском райсуде Киева, сообщила Укринформу представитель СБУ Елена Гитлянская.

    Взятка для сотрудника СБУ. Появились оперативные кадры. Видео
    НАБУ/Youtube
    Взятка для сотрудника СБУ. Появились оперативные кадры

    "Служба безопасности совместно с САП и НАБУ проводят следственные действия в суде", — сказала она.

    Цель обыска и детали дела Гитлянская пообещала сообщить после их завершения.

    Ранее СМИ сообщили о задержании на взятке главы аппарата и одного из судей Подольского районного суда Киева. Оба сотрудника суда были задержаны непосредственно во время получения взятки в сумме 10 тысяч долларов за принятие позитивного решения в одном из дел, рассматриваемых в Подольском суде.

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