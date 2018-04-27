В киевский суд пришли с обыском

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украина совместно с сотрудниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ проводят обыски в Подольском райсуде Киева, сообщила Укринформу представитель СБУ Елена Гитлянская.

"Служба безопасности совместно с САП и НАБУ проводят следственные действия в суде", — сказала она.

Цель обыска и детали дела Гитлянская пообещала сообщить после их завершения.

Ранее СМИ сообщили о задержании на взятке главы аппарата и одного из судей Подольского районного суда Киева. Оба сотрудника суда были задержаны непосредственно во время получения взятки в сумме 10 тысяч долларов за принятие позитивного решения в одном из дел, рассматриваемых в Подольском суде.