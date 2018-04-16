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    Ночь в Киеве стала самой теплой за последние 136 лет

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    Ночь на 16 апреля оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра в Киеве не опустился ниже 12,8 градусов, что на 1,0 градус выше предыдущего рекордного значения 1889 года.
    Ночной Киев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В ночь на воскресенье, 16 апреля, в Киеве был установлен очередной температурный рекорд, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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    Температура воздуха вчера днем побила рекорд 1972 года, а ночь на понедельник стала самой теплой с 1881 года. Столбик термометра после полудня поднялся до отметки  24,2 градуса, что на 0,1 градуса выше предыдущего исторического значения для этого дня 1972 года.

    Ночь на 16 апреля оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра в Киеве не опустился ниже 12,8 градусов, что на 1,0 градус выше предыдущего рекордного значения 1889 года.

    Ранее сообщалось, что в понедельник воздух прогреется до 24 градусов днем. При этом ночью в некоторых регионах наблюдались заморозки. Днем ожидается переменная облачность без осадков, на всей территории, кроме восточных областей.

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