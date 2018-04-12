В Киеве парень избил и ограбил женщину после знакомства в кафе

Пресс-служба Нацполиции

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В Киеве злоумышленник познакомился с киевлянкой в кафе, а затем на улице избил и ограбил ее. Как сообщили в ГУ НП в Киеве, три месяца работники Дарницкого управления полиции работали над раскрытием нападения на женщину.

Тогда 40-летняя местная жительница рассказала правоохранителям, что познакомилась с мужчиной в кафе. Впоследствии, когда он провожал ее домой, в парке новый знакомый с кулаками набросился на женщину и отобрал деньги и мобильный телефон. Уголовное производство начали по ч. 1 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

Пресс-служба Нацполиции Киевский злоумышленник

По показаниям киевлянки и свидетелей происшествия, а также после просмотра записей камер видеонаблюдения, у полицейских появилось описание правонарушителя. А по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили его личные данные и местонахождение. Впоследствии его задержали и доставили в управление полиции для вручения подозрения в совершении разбойного нападения.

Злоумышленник – 25-летний киевлянин, имеет несколько судимостей за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и имущественные правонарушения.

Во время поверхностного осмотра у него, кроме личных вещей, изъяли около семи тыс гривен, происхождения которых он не мог объяснить. Именно в это время в полицию обратился 27-летний курьер, который развозил заказанные клиентами гаджеты. Он рассказал, что неподалеку от торгового центра на улице Александра Мишуги неизвестный молодой человек сначала попросил у него мобильный позвонить, а потом потребовал деньги, избил и отобрал почти семь тыс гривен, которые потерпевший получил за поставленный товар.

Учитывая изъятые у подозреваемого за разбойное нападение деньги, полицейские решили проверить этого мужчину на причастность к грабежу. Оказалось, что оперативники задержали его сразу после очередного преступления: курьер узнал нападавшего, – добавил правоохранитель.

Парню грозит до семи лет лишения свободы.

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