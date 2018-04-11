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    Киев

    В Киеве в жилом доме избили и пырнули ножом мужчину

    (обновлено: )17811
    33-летний мужчина рассказал, что у него возник словесный конфликт с неизвестным. Тот сначала бил его по голове, а затем ударил ножом. Пострадавшего с ранением в грудь госпитализировали.
    На месте инцидента в киевском подъезде
    Пресс-служба Нацполиции

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. В Киеве полиция объявила о подозрении мужчине за покушение на убийство. Как сообщили в ГУ Нацполиции в столице, в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о ранении мужчины на лестничной площадке жилого дома на улице Донца. На место выехала карета "скорой" и следственно-оперативная группа полиции.

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    33-летний мужчина рассказал, что у него возник словесный конфликт с неизвестным. Тот сначала бил его по голове, а затем ударил ножом. Пострадавшего с ранением в грудь госпитализировали.

    Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Оказалось, что к драке причастен 21-летний местный житель. Его задержали и доставили в управление полиции. Мужчина признался в содеянном.

    Следователи Соломенского управления полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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