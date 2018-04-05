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    Киев

    В Киеве водитель избил пешехода за замечание

    (обновлено: )39213
    В соцсети сообщается, что конфликт между водителем, заехавшим на тротуар возле станции столичного метро "Сырецкая", и пешеходом возник утром в четверг. Последний получил травму губы.
    Водитель Citroen, избивший пешехода за замечание в Киеве
    facebook.com/vlad.life

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Водитель автомобиля Citroen, заехавший на тротуар недалеко от станции метро "Сырецкая" в Киеве, избил прохожего, который сделал ему замечание, пишет Влад Антонов на своей странице в Facebook.

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    По его словам, инцидент произошел в четверг в 8:36.

    "(Водитель — Ред.) выехал на пешеходную часть, чуть не задел пешехода, и когда тот сделал ему замечание, еще и побил его (пешехода)", — передает Антонов слова девушки, которая стала очевидцем конфликта.

    Она сообщила, что у пострадавшего разбита губа, сам он от нее "убежал".

    Ранее в Киеве водитель припарковал свой автомобиль прямо перед входом в супермаркет, практически заблокировав его.

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