В Киеве водитель избил пешехода за замечание

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Водитель автомобиля Citroen, заехавший на тротуар недалеко от станции метро "Сырецкая" в Киеве, избил прохожего, который сделал ему замечание, пишет Влад Антонов на своей странице в Facebook.

По его словам, инцидент произошел в четверг в 8:36.

"(Водитель — Ред.) выехал на пешеходную часть, чуть не задел пешехода, и когда тот сделал ему замечание, еще и побил его (пешехода)", — передает Антонов слова девушки, которая стала очевидцем конфликта.

Она сообщила, что у пострадавшего разбита губа, сам он от нее "убежал".

Ранее в Киеве водитель припарковал свой автомобиль прямо перед входом в супермаркет, практически заблокировав его.