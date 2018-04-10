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    Киев

    Ножом в сердце: в Киеве на природе зарезали парня

    (обновлено: )16520
    Вблизи села Черногородка во время празднования Пасхи между двумя соседними компаниями, которые отдыхали в лесу, возник конфликт. Словесная перепалка перешла в драку между двумя парнями
    Нож. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Под Киевом во время празднования Пасхи произошла смертельная драка.

    Правоохранители задержали 26-летнего жителя столицы, который убил отдыхающего двумя ударами ножа.

    "Вблизи села Черногородка во время празднования Пасхи между двумя соседними компаниями, которые отдыхали в лесу, возник конфликт. Словесная перепалка перешла в драку между двумя парнями. В результате 26-летний киевлянин схватился за нож и нанес два проникающих ранения в область сердца 24-летнему местному жителю", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

    От полученных телесных повреждений молодой парень умер в реанимационном отделении больницы. Подозреваемого задержали. Открыто уголовное производство по статье ст.121 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное тяжкое телесное повреждение"). Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

    Ранее в Одесской области женщина из ревности зарезала подругу.

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