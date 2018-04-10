Ножом в сердце: в Киеве на природе зарезали парня

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КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Под Киевом во время празднования Пасхи произошла смертельная драка.

Правоохранители задержали 26-летнего жителя столицы, который убил отдыхающего двумя ударами ножа.

"Вблизи села Черногородка во время празднования Пасхи между двумя соседними компаниями, которые отдыхали в лесу, возник конфликт. Словесная перепалка перешла в драку между двумя парнями. В результате 26-летний киевлянин схватился за нож и нанес два проникающих ранения в область сердца 24-летнему местному жителю", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

От полученных телесных повреждений молодой парень умер в реанимационном отделении больницы. Подозреваемого задержали. Открыто уголовное производство по статье ст.121 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное тяжкое телесное повреждение"). Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

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