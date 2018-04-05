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    В Одессе ночью зарезали студента - СМИ

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (351)

    (обновлено: )12501
    По информации СМИ, во время потасовки возле общежития на Балковской мужчина неславянской внешности ударил молодого парня ножом в грудь. От полученных ранений пострадавший умер на месте.
    Нож
    RIA News Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В четверг около часа ночи в Одессе произошло убийство. Во время потасовки возле общежития на Балковской мужчина неславянской внешности ударил молодого парня ножом в грудь. От полученных ранений пострадавший умер на месте, сообщает odessa.net.ua.

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    После совершения преступления убийца скрылся. На данный момент его разыскивают правоохранители.

    Одесские СМИ отмечают, что убитый был студентом третьего курса Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Данная информация подтверждена в ВУЗе.

    Ранее сообщалось, что конфликт между нетрезвым 45-летним мужчиной и незнакомыми двумя 18-летними парнями произошел ночью на улице Ицхака Рабина в Одессе, в результате один из молодых людей получил ножевое ранение в сердце и скончался в больнице, злоумышленник задержан.

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