В Одессе ночью зарезали студента - СМИ

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В четверг около часа ночи в Одессе произошло убийство. Во время потасовки возле общежития на Балковской мужчина неславянской внешности ударил молодого парня ножом в грудь. От полученных ранений пострадавший умер на месте, сообщает odessa.net.ua.

После совершения преступления убийца скрылся. На данный момент его разыскивают правоохранители.

Одесские СМИ отмечают, что убитый был студентом третьего курса Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Данная информация подтверждена в ВУЗе.

Ранее сообщалось, что конфликт между нетрезвым 45-летним мужчиной и незнакомыми двумя 18-летними парнями произошел ночью на улице Ицхака Рабина в Одессе, в результате один из молодых людей получил ножевое ранение в сердце и скончался в больнице, злоумышленник задержан.