В московской больнице зарезали пациента из-за стонов

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Пациента зарезали в палате больницы на западе Москвы, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

"Утром 3 апреля в палате городской больницы на улице Алябьева обнаружено тело мужчины 1956 года рождения… На теле обнаружено два ножевых ранения", — сказала Иванова.

По предварительным данным, в момент нападения в палате были другие пациенты.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве, которая предполагает до 15 лет заключения. Мотивы убийцы или убийц выясняются.

Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила журналистам, что установлен подозреваемый в убийстве пациента – это его сосед по палате, которому тот мешал спать.

"Следователи установили подозреваемого в убийстве пожилого мужчины. Им оказался сосед по палате 1948 года рождения, который пояснил следователям, что потерпевший стонал и мешал ему спать", — сказала Иванова.

Судя по адресу, инцидент произошел в 51-й городской больнице.

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