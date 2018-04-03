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    В московской больнице зарезали пациента из-за стонов

    (обновлено: )16501
    Следователи установили подозреваемого в убийстве пожилого мужчины. Им оказался сосед по палате 1948 года рождения, который пояснил следователям, что потерпевший стонал и мешал ему спать.
    Сотрудники правоохранительных органов РФ. Архивное фото
    RIA News Михаил Малыхин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Пациента зарезали в палате больницы на западе Москвы, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

    "Утром 3 апреля в палате городской больницы на улице Алябьева обнаружено тело мужчины 1956 года рождения… На теле обнаружено два ножевых ранения", — сказала Иванова.

    По предварительным данным, в момент нападения в палате были другие пациенты.

    Железная дорога. Архивное фото
    RIA News Юрий Лашов | Перейти в фотобанк
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    Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве, которая предполагает до 15 лет заключения. Мотивы убийцы или убийц выясняются.

    Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила журналистам, что установлен подозреваемый в убийстве пациента – это его сосед по палате, которому тот мешал спать.

    "Следователи установили подозреваемого в убийстве пожилого мужчины. Им оказался сосед по палате 1948 года рождения, который пояснил следователям, что потерпевший стонал и мешал ему спать", — сказала Иванова.

    Судя по адресу, инцидент произошел в 51-й городской больнице.

    Ранее полицейские задержали 54-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве своей подруги из ревности в поселке Сергеевка Одесской области, ей грозит до 15 лет заключения.

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