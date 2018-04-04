В Одессе зарезали парня

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Конфликт между нетрезвым 45-летним мужчиной и незнакомыми двумя 18-летними парнями произошел ночью на улице Ицхака Рабина в Одессе, в результате один из молодых людей получил ножевое ранение в сердце и скончался в больнице, злоумышленник задержан, сообщает в среду пресс-служба областной полиции.

Установлено, что в ходе ссоры подозреваемый достал нож и ударил одного из парней в грудь. Его друг получил менее значительные повреждения — он был ранен в спину.

Оба пострадавших были доставлены в городскую больницу. Во время оказания медпомощи парень с проникающей раной грудной клетки скончался.

"Работники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. Мужчина признался в содеянном. Во время обыска у него было изъято и направлено на экспертизу предполагаемое орудие преступления — нож", — говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

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