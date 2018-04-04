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    В Одессе зарезали парня

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (349)

    (обновлено: )20401
    По данным полиции, в ходе конфликта ранее судимый мужчина нанес ножевые ранения двум 18-летним парням в Одессе. Оба были доставлены в больницу, один из них скончался.
    Задержание мужчины, ранившего ножом двух 18-летних парней в Одессе
    ГУ НП в Одесской области

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Конфликт между нетрезвым 45-летним мужчиной и незнакомыми двумя 18-летними парнями произошел ночью на улице Ицхака Рабина в Одессе, в результате один из молодых людей получил ножевое ранение в сердце и скончался в больнице, злоумышленник задержан, сообщает в среду пресс-служба областной полиции.

    Установлено, что в ходе ссоры подозреваемый достал нож и ударил одного из парней в грудь. Его друг получил менее значительные повреждения — он был ранен в спину.

    Оба пострадавших были доставлены в городскую больницу. Во время оказания медпомощи парень с проникающей раной грудной клетки скончался.

    "Работники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. Мужчина признался в содеянном. Во время обыска у него было изъято и направлено на экспертизу предполагаемое орудие преступления — нож", — говорится в сообщении.

    Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

    Ранее в Одесской области женщина из ревности зарезала подругу.

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