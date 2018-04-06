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    Киев

    В Киеве на три дня закроют движение по Южному мосту

    (обновлено: )15
    Южный мост в Киевве
    Фото "Информатор"

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В Киеве на три дня будет ограничено движение на Южному мосту, сообщает "Киевавтодор" на своей странице в Facebook.

    Часть моста будет перекрыта уже вечером в пятницу, 6 апреля.

    "С 22:00 06.04.2018 до 15:00 09.04.2018 в связи с выполнением ремонта деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта", – говорится в сообщении "Киевавтодора".

    В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

    Ранее сообщалось, что в столице Украины от Воздухофлотского моста отвалились куски бетона и упали на проезжающий под путепроводом автомобиль.

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