Киевляне бурно обсуждают еще один "уставший" мост

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Киевляне жалуются на неудовлетворительное состояние Воздухофлотского путепровода, от которого начали отламываться куски бетона.

"В Киеве стал рассыпаться Воздухофлотский мост. "Осыпание" произошло на нечетной стороне проспекта. Большие куски бетона отламываются от конструкций моста и падают на тротуар", — пишет житель столицы Владислав Антонов.

Vladislav Antonov/Facebook, 5 февраля 2018

Киевляне активно обсуждают очередной "уставший" мост:

Журналист Денис Ялухин отмечает: "Еще один устал. Скоро проще будет из Дарницы сгонять в Москву, чем на Соломенку".

Денис Ялухин/Facebook, 5 февраля 2018

"Мосты в Киеве решили декоммунизироваться самостоятельно, чего ждать", — пишет пользователь с ником Aleksandra GS.

Виталий Алексов добавляет: "Бедный мост, устал уже капитально".

Ketrin Skoczelias пишет: "Ну вот если его еще перекроют вместе с Шулявским, будет просто сказка!".

А Aleksandr Kravets предлагает: "Надо его желто-блакитной краской покрасить, по краям поставить пикеты в вышиванках и петь "щеневмэрлу" в 7.40 и 18.20 по киевскому времени. Должно помочь!".

Еще в прошлом году пользователи соцсетей предупреждали, что Воздухофлотский путепровод разваливается прямо на глазах у жителей столицы. Сообщалось, что деформационные стыки практически полностью поржавели, а диаметр некоторых дыр составлял почти 30 сантиметров.