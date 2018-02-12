наверх
12.02.201821:51
Курсы валют НБУ
  • USD27.06- 0.07
  • EUR33.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве перекроют скандальный Шулявский мост для ремонта

    (обновлено: )113
    В "Киевавтодоре" сообщили, что в связи с выполнением ремонтных работ на эстакаде возле станции метро "Шулявская" во вторник будет частично ограничено движение транспорта.
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 фев — РИа Новости Украина. Шулявский путепровод (мост) в Киеве, о плачевном состоянии которого уже не раз сообщалось, перекрывают.

    "В связи с выполнением ремонтных работ на эстакаде возле станции метро "Шулявская" 13.02.2018 будет частично ограничено движение транспорта:  с 09.00 час. до 15.00. в направлении ул. Елены Телиги; с 15.00. до 20.00. в направлении Севастопольской площади", — сообщает "Киевавтодор".

    Напомним, 27 февраля прошлого года в Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе. Вследствие падения бетонных элементов конструкции никто не пострадал, однако упавшая конструкция повредила авто.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Появились кадры столкновений под АП. Видео
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Киевляне несут цветы к посольству РФ после крушения Ан-148
    Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Глава миссии МВФ Рон ван Руден и премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ