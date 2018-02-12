В Киеве перекроют скандальный Шулявский мост для ремонта

КИЕВ, 12 фев — РИа Новости Украина. Шулявский путепровод (мост) в Киеве, о плачевном состоянии которого уже не раз сообщалось, перекрывают.

"В связи с выполнением ремонтных работ на эстакаде возле станции метро "Шулявская" 13.02.2018 будет частично ограничено движение транспорта: с 09.00 час. до 15.00. в направлении ул. Елены Телиги; с 15.00. до 20.00. в направлении Севастопольской площади", — сообщает "Киевавтодор".

Напомним, 27 февраля прошлого года в Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе. Вследствие падения бетонных элементов конструкции никто не пострадал, однако упавшая конструкция повредила авто.