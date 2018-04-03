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    Киев

    Акции националистов в Киеве. Полиция отчиталась о ситуации

    (обновлено: )44
    По данным полиции, "благодаря слаженным действиям столичных правоохранителей грубых нарушений правопорядка не зафиксирован".
    Националисты в Киеве пришли в Лавру
    facebook.com/c14news/

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Полиция сообщила, что около 5,5 тысячи человек приняли участие в марше и митинге украинских националистических партий в центре Киева, мероприятия прошли без нарушений.

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    Об этом сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

    "По приблизительным подсчетам, участие в акциях в центре Киева приняли почти 5,5 тысячи граждан… Благодаря слаженным действиям столичных правоохранителей грубых нарушений правопорядка не зафиксировано", — говорится в сообщении.

    Напомним, во вторник сторонники украинских националистических партий "Свобода" и "Национальный корпус", а также организации "Правый сектор" провели марш против олигархов у зданий кабмина и парламента.

    Они потребовали от премьера и спикера Верховной Рады принять пакет законопроектов против "власти олигархов". Позже националисты провели митинг против "влияния олигархов на государственную власть" у здания администрации президента Украины в Киеве.

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