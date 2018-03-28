наверх
28.03.201816:22
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.00
  • EUR32.56- 0.09
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве анонсировали масштабное отключение воды

    (обновлено: )12410
    Воду отключат 30 марта с 10:00 до 7:00 субботы, 31 марта, в связи с проведением ремонтных работ на насосной водопроводной станции.
    Водопроводный кран. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В нескольких районах Киева с пятницы будет отключено водоснабжение, сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

    Андрей Герус
    glavcom.ua
    Киевлянам грозит остаться без горячей воды из-за субсидий – Герус

    Воду отключат 30 марта с 10:00 до 7:00 субботы, 31 марта, в связи с проведением ремонтных работ на насосной водопроводной станции.

    "При проведении подготовительных работ по реконструкции энергохозяйства насосной водопроводной станции "Крутогорная" по замене существующего оборудования на современные электродвигатели, было обследовано оборудование станции и выявлено, что четыре единицы запорной арматуры находятся в аварийном состоянии, а это делает невозможным завершение указанных работ, проводимых за счет Всемирного банка", — говорится в сообщении коммунального предприятия.

    В связи с ремонтными работами на станции водоснабжение будет частично ограничено в следующих районах.

    Голосеевский район

    район Голосеево — Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы;

    район проспект Науки — Стратегическое шоссе и смежных улицах.

    Святошинский район

    Никольская Борщаговка в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц.

    Соломенский район

    жилой массив Первомайский в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовский бульвар, ул. Питерской и смежных улиц;

    жилой массив Соломенка в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;

    жилой массив Чоколовка (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта Жуляны) — полностью;

    группа жилых массивов Отрадный (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новополевая и Пост-Волынская) — полностью.

    Ограничения водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки:

    Голосеевский район

    жилые массивы Теремки-1, Теремки-2 — полностью;

    многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц;

    район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м Теремки.

    Святошинский район

    Электричество
    УНИАН
    Банкротство ЖКХ неизбежно

    жилой массив Никольская Борщаговка — полностью;

    жилой массив Южная Борщаговка — полностью;

    жилой массив Академгородок в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц;

    район Галаганы в пределах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы.

    Соломенский район

    район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц.

    Шевченковский район

    жилой массив Нивки — полностью.

    Ранее Киев приостановил подачу воды с Петровской насосной станции в самопровозглашенную ЛНР из-за аварийной ситуации на водопроводе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Цветы в память о погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    МИД Украины
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Арест Савченко: следствие, суд
    Врач. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?