В Киеве анонсировали масштабное отключение воды

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В нескольких районах Киева с пятницы будет отключено водоснабжение, сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Воду отключат 30 марта с 10:00 до 7:00 субботы, 31 марта, в связи с проведением ремонтных работ на насосной водопроводной станции.

"При проведении подготовительных работ по реконструкции энергохозяйства насосной водопроводной станции "Крутогорная" по замене существующего оборудования на современные электродвигатели, было обследовано оборудование станции и выявлено, что четыре единицы запорной арматуры находятся в аварийном состоянии, а это делает невозможным завершение указанных работ, проводимых за счет Всемирного банка", — говорится в сообщении коммунального предприятия.

В связи с ремонтными работами на станции водоснабжение будет частично ограничено в следующих районах.

Голосеевский район

район Голосеево — Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы;

район проспект Науки — Стратегическое шоссе и смежных улицах.

Святошинский район

Никольская Борщаговка в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц.

Соломенский район

жилой массив Первомайский в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовский бульвар, ул. Питерской и смежных улиц;

жилой массив Соломенка в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;

жилой массив Чоколовка (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта Жуляны) — полностью;

группа жилых массивов Отрадный (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новополевая и Пост-Волынская) — полностью.

Ограничения водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки:

Голосеевский район

жилые массивы Теремки-1, Теремки-2 — полностью;

многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц;

район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м Теремки.

Святошинский район

жилой массив Никольская Борщаговка — полностью;

жилой массив Южная Борщаговка — полностью;

жилой массив Академгородок в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц;

район Галаганы в пределах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы.

Соломенский район

район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц.

Шевченковский район

жилой массив Нивки — полностью.

Ранее Киев приостановил подачу воды с Петровской насосной станции в самопровозглашенную ЛНР из-за аварийной ситуации на водопроводе.