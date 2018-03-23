Киев приостановил подачу воды в ЛНР

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Киев приостановил подачу воды с Петровской насосной станции в самопровозглашенную ЛНР из-за аварийной ситуации на водопроводе, говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

"Приостановлена подача воды с Петровской насосной станции на неконтролируемую часть Луганской области. Причина остановки – аварийная ситуация на магистральном водоводе на неподконтрольной территории", — говорится в сообщении министерства в Twitter.

Призупинено подачу води з Петрівської насосної станції на неконтрольовану частину Луганщини. Причина зупинки – аварійна ситуація на магістральному водоводі на непідконтрольній території. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 23 марта 2018 г.

​В середине марта в компании "Лугансквода" сообщали, что подконтрольная официальному Киеву Петровская насосная станция на 50% сократила подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику из-за аварии.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.