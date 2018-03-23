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    Общество

    Киев приостановил подачу воды в ЛНР

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (354)

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    Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины сообщило, что приостановлена подача воды с Петровской насосной станции на неконтролируемую часть Луганской области из-за аварии.
    Кран в ванной комнате. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Киев приостановил подачу воды с Петровской насосной станции в самопровозглашенную ЛНР из-за аварийной ситуации на водопроводе, говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

    "Приостановлена подача воды с Петровской насосной станции на неконтролируемую часть Луганской области. Причина остановки – аварийная ситуация на магистральном водоводе на неподконтрольной территории", — говорится в сообщении министерства в Twitter.

    ​В середине марта в компании "Лугансквода" сообщали, что подконтрольная официальному Киеву Петровская насосная станция на 50% сократила подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику из-за аварии.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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