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    Киев

    Киевлян в центре столицы встречают с плакатом "Доброе утро, рабы!"

    (обновлено: )1612251
    По данным одного из СМИ, мужчина не раскрывает целей акции. Он приходит ежедневно в утренний час пик, не выкрикивает никаких лозунгов - просто держит в руках плакат со словами "Доброе утро, рабы!".
    Мужчина в центре Киева с плакатом Доброе утро, рабы
    glavcom.ua

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Мужчина с плакатом "Доброе утро, рабы!" встречает жителей и гостей Киева возле станции метро "Крещатик" на улице Институтской, сообщает "Главком".

    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Кропивницком
    zpu.kr.ua
    Требуют поднять пенсии. В Украине проходят массовые протесты ветеранов МВД

    По данным издания, он приходит в центр Киева каждое утро в течение более двух недель.

    "Этот мужчина выходит сюда ежедневно в час пик — около 9 часов утра", — говорится в сообщении.

    Цель его акции не известна. Он стоит молча, не выкрикивая никаких лозунгов и никому ничего не объясняя.

    В Киеве проходит множество акций протеста. Ранее Украинская православная церковь Московского Патриархата провела акцию-молебен у стен Верховного суда в центре столицы против биометрических паспортов. Участники потребовали у судей отменить биометрические паспорта, потому что это, по их мнению, "точка невозврата".

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