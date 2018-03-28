Киевлян в центре столицы встречают с плакатом "Доброе утро, рабы!"

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Мужчина с плакатом "Доброе утро, рабы!" встречает жителей и гостей Киева возле станции метро "Крещатик" на улице Институтской, сообщает "Главком".

По данным издания, он приходит в центр Киева каждое утро в течение более двух недель.

"Этот мужчина выходит сюда ежедневно в час пик — около 9 часов утра", — говорится в сообщении.

Цель его акции не известна. Он стоит молча, не выкрикивая никаких лозунгов и никому ничего не объясняя.

В Киеве проходит множество акций протеста. Ранее Украинская православная церковь Московского Патриархата провела акцию-молебен у стен Верховного суда в центре столицы против биометрических паспортов. Участники потребовали у судей отменить биометрические паспорта, потому что это, по их мнению, "точка невозврата".