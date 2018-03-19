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    В Киевской области BMW на "евробляхах" протаранил "ЗИЛ", четверо погибли

    (обновлено: )22101
    В полиции сообщили, что виновником ДТП на трассе Киев-Овруч является погибший в нем водитель автомобиля BMW с госномерами литовской регистрации.
    На месте ДТП в Киевской области
    Головне управління Національної поліції в Київській області

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. На трассе Киев-Овруч, вблизи села Феневичи Ивансковского района Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW и ЗИЛ. В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки — погибли.

    "Водитель автомобиля «BMW» с госномерами литовской регистрации на закругленном участке автодороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «ЗИЛ». В результате ДТП водитель легкового автомобиля 25-летний мужчина и его пассажиры 26, 27-летнего возраста от полученных тяжелых травм, несовместимых с жизнью, скончались на месте аварии. Пассажирка грузовика, 49-летняя женщина, каретой скорой помощи доставлена в районную больницу", — сообщает подробности полиция.

    Все пострадавшие ДТП — жители села Феневичи.

    По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП, опрашиваются свидетели.

    Ранее сообщалось, что в Липецкой области России в ДТП попал микроавтобус, перевозивший игроков женской российской футбольной команды "Триумф" из Брянска. 

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