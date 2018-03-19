В Киевской области BMW на "евробляхах" протаранил "ЗИЛ", четверо погибли

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. На трассе Киев-Овруч, вблизи села Феневичи Ивансковского района Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW и ЗИЛ. В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки — погибли.

"Водитель автомобиля «BMW» с госномерами литовской регистрации на закругленном участке автодороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «ЗИЛ». В результате ДТП водитель легкового автомобиля 25-летний мужчина и его пассажиры 26, 27-летнего возраста от полученных тяжелых травм, несовместимых с жизнью, скончались на месте аварии. Пассажирка грузовика, 49-летняя женщина, каретой скорой помощи доставлена в районную больницу", — сообщает подробности полиция.

Головне управління Національної поліції в Київській області На месте ДТП в Киевской области

Все пострадавшие ДТП — жители села Феневичи.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП, опрашиваются свидетели.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области России в ДТП попал микроавтобус, перевозивший игроков женской российской футбольной команды "Триумф" из Брянска.