Стало известно, когда в Киеве отключат отопление

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Жителям Киева отключат отопление при условии, что среднесуточная температура воздуха будет составлять 8° С или выше в течение трех дней подряд. Это касается как жилого сектора, так и бюджетных учреждений.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

"Завершение отопительного сезона зависит от температурных показателей. Учреждения и дома отключаются от отопления, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд находится на уровне 8 ° С или выше ", — разъяснили в профильном департаменте КГГА.

При этом уточняется, что в отношении бюджетных организаций, то, например, подавляющее большинство больниц, имеют собственные котельные, поэтому могут самостоятельно определить конец отопительного периода, это касается и некоторых школ.

"Однако в целом, если температура ниже 8 ° С, никто не может отключить бюджетное учреждение по ее заявке, ведь действуют санитарные нормы. Отключение бюджетных учреждений происходит на общих основаниях ", — отметили в департаменте ЖКИ.

По ОСББо, как добавили в департаменте, отключение по желанию возможно лишь при условии согласия всех жильцов дома. Но на практике такое происходит крайне редко.

Ранее стало известно, что в селе Крыжановка Одесской области без теплоснабжения остались более двух тысяч человек.