наверх
26.03.201814:43
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.01
  • EUR32.43+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Киев

    Стало известно, когда в Киеве отключат отопление

    (обновлено: )51011
    В КГГА сообщили, что завершение отопительного сезона зависит от температурных показателей. Отопление отключается, если среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд находится на уровне 8 ° С или выше.
    Батарея
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Жителям Киева отключат отопление при условии, что среднесуточная температура воздуха будет составлять 8° С или выше в течение трех дней подряд. Это касается как жилого сектора, так и бюджетных учреждений.

    Бортник: сэкономив на отоплении ВУЗов, власти ограбили студентов
    РИА Новости Украина
    Бортник: сэкономив на отоплении вузов, власти ограбили студентов

    Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

    "Завершение отопительного сезона зависит от температурных показателей. Учреждения и дома отключаются от отопления, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд находится на уровне 8 ° С или выше ", — разъяснили в профильном департаменте КГГА.

    При этом уточняется, что в отношении бюджетных организаций, то, например, подавляющее большинство больниц, имеют собственные котельные, поэтому могут самостоятельно определить конец отопительного периода, это касается и некоторых школ.

    "Однако в целом, если температура ниже 8 ° С, никто не может отключить бюджетное учреждение по ее заявке, ведь действуют санитарные нормы. Отключение бюджетных учреждений происходит на общих основаниях ", — отметили в департаменте ЖКИ.

    По ОСББо, как добавили в департаменте, отключение по желанию возможно лишь при условии согласия всех жильцов дома. Но на практике такое происходит крайне редко.

    Ранее стало известно, что в селе Крыжановка Одесской области без теплоснабжения остались более двух тысяч человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сгоревший кинозал в ТЦ "Зимняя вишня"
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Флаг Польши
    Отравление Скрипаля. Британия против России