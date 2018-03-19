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    В Одесской области без отопления остались более 2 тыс человек

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    (обновлено: )34050
    В с. Крыжановка Одесской области из-за отсутствия лимита газа остались без газоснабжения 8 крышных котельных, обеспечивающих теплоснабжением 8 многоэтажных домов.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В с. Крыжановка Одесской области без теплоснабжения остались более двух тысяч человек, сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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    "18 марта, в 21:25, в ГСЧС поступила информация о том, что в с. Крыжановка Лиманского района из-за отсутствия лимита газа остались без газоснабжения 8 крышных котельных, обеспечивающих теплоснабжением 8 многоэтажных домов (около 2 тыс 120 абонентов, всего в ЖК "Суворовский" проживает 6 тыс. 500 чел.). Температура воздуха — 3 градуса мороза", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, восстановление газоснабжения запланировано на 19 марта.

    Ранее сообщалось, что в ночь с 18 на 19 марта Украину ожидает резкое похолодание, температура в некоторых регионах опустится до минус 13. Весенние морозы обусловлены антициклоном, который будет определять погоду в Украине с 16 по 20 марта.

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