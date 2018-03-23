В метро Киева сломался поезд

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. На Святошинско-Броварской линии столичного метрополитена сломался поезд, из-за чего было временно изменено движение поездов, сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

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"Красная ветка. Поломка поезда. Движение организовано "Академгородок" — "Крещатик", "Арсенальная" — "Лесная", — сообщили в метрополитене.

При этом указано, что на данный момент движение восстановлено в обычном режиме.

Напомним, 26 февраля в Киеве временно не работала "красная ветка" метро.