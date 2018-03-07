наверх
07.03.201811:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Киев

    Полиция сообщила подробности подрыва авто в Киеве

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (306)

    (обновлено: )106130
    По предварительным данным, неизвестный подорвал машину гранатой, в результате чего одного мужчину с осколочным ранениями доставили в больницу. Введен план "Сирена".
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018
    facebook.com/UA.KyivPolice

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Неизвестный подорвал гранатой автомобиль у остановки общественного транспорта в Киеве рядом с метро "Лесная", с осколочными ранениями госпитализирован мужчина, сообщила пресс-служба полиции Киева в среду утром в Facebook.

    Подрыв иномарки на выезде из Киева. Видео
    Facebook dtp.kiev.ua
    Подрыв иномарки на донецких номерах в Киеве. Кадры с места ЧП

    Ранее СМИ сообщили, что один человек пострадал в результате взрыва двух гранат возле станции метро "Лесная" в Киеве.

    Читайте также: Смертоносный кортеж. Самые громкие ДТП с украинскими политиками

    По данным полиции, накануне поздно вечером в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о том, что возле станции метро "Лесная", рядом с остановкой общественного транспорта, взорвался автомобиль. На месте происшествия работали спасатели и следственно-оперативная группа.

    "Предварительно установлено, что неизвестный подорвал машину гранатой, в результате чего одного мужчину с осколочным ранениями доставили в больницу. На поиски злоумышленника ориентированы все патрульные наряды и оперативники столицы. Введен план "Сирена", — говорится в сообщении полиции.

    facebook.com/UA.KyivPolice
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018

    Сообщается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.

    Полиция Киева/Facebook, 7 марта 2018

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Рекламная вывеска с надписью "Газпром" на одном из зданий в Санкт-Петербурге
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018
    Криминальные войны в Украине
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие