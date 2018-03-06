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    Киев

    Весь двор в крови. В правительственном квартале Киева зарезали мужчину на элитном авто

    (обновлено: )179544
    Согласно данным, потерпевший подходил к своему элитному внедорожнику, припаркованному во дворе. В это время на него и совершили нападение.
    На месте убийства мужчины в центре Киева
    espreso.tv

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. В центре Киева неизвестный напал на мужчину и ударил его ножом, в результате чего потерпевший скончался. Об этом сообщают "Эспресо".

    "Инцидент произошел на улице Лютеранской, 30, в глухой части двора, в самом центре правительственного квартала", — говорится в сообщении.

    espreso.tv
    На месте убийства мужчины в центре Киева

    По предварительной информации, потерпевший подходил к своему элитному внедорожнику, припаркованному во дворе. В это время на него и совершили нападение.

    Пострадавший потерял много крови, его забрала карета скорой, но по пути в больницу он умер. Тем временем правоохранители разыскивают злоумышленника.

    Напомним, в России женщина обиделась и зарезала троих друзей.

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