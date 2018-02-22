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    Культура

    Супруг зарезал молдавскую модель Playboy

    (обновлено: )61403
    Правоохранители нашли тело 31-летней фотомодели Анастасии Чекати с ножевым ранением в области шеи в квартире, где она проживала. Там также находился младенец двух недель от роду. Предполагаемый убийца — муж Алексей Митаки.
    Молдавская фотомодель Анастасия Чекати
    instagram.com/anastasiacia

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Супруг убил известную молдавскую фотомодель Анастасию Чекати, после чего покончил с собой, сообщает Sputnik Молдова.

    Полицейские нашли тело 31-летней женщины с ножевым ранением в области шеи в квартире, где она проживала. Там также находился младенец двух недель от роду. Предполагаемый убийца — муж Чекати стоматолог Алексей Митаки.

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    Незадолго до того, как свести счеты с жизнью, мужчина позвонил родственникам и попросил позаботился о ребенке. По словам членов семьи, супруги были в плохих отношениях, так как у у Митаки была другая женщина.

    Фотомодель известна в Молдавии под псевдонимом Anastasia Cia. Девушка появлялась на обложках журналов Playboy, Maxim и GQ.

    instagram.com/anastasiacia
    Молдавская фотомодель Анастасия Чекати

    Позировать в качестве модели она начала в 16 лет. Чекати также пробовала себя в качестве певицы и вела канал в Youtube, где размещала музыкальные клипы со своим участием.

    instagram.com/anastasiacia
    Молдавская фотомодель Анастасия Чекати

    В конце 2017 года в Куала-Лампур (Малайзия) 19-летняя модель из Нидерландов Ивана Смит погибла, выпав с балкона.

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