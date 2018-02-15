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    Россия

    В России женщина обиделась и зарезала троих друзей

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    В полиции Свердловской области сообщили, что при разборе сгоревших конструкций частного дома были найдены тела 43-летнего хозяина, 45-летнего бродяги и их 38-летней знакомой с ножевыми ранениями.
    Сотрудники полиции России
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина. Жительницу Свердловской области задержали по подозрению в убийстве трех человек из-за обиды на нелицеприятные высказывания во время застолья, сообщил в четверг РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУМВД Валерий Горелых.

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    По его словам, 10 февраля в городе Карпинске при разборе сгоревших конструкций частного дома на улице Осипенко были найдены тела 43-летнего хозяина, 45-летнего бродяги и их 38-летней знакомой с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве была задержана 38-летняя женщина. По данным полиции, в 2011 году она вместе со своим супругом убила двух человек, мужа посадили, а женщина избежала наказания из-за болезни.

    "В настоящее время "дьявол в юбке" содержится под стражей… По предварительным сведениям, причиной резни… послужило то, что компаньоны якобы позволили себе нелицеприятные высказывания в ее адрес. После того, как обидчики были наказаны, чтобы скрыть следы преступления, обидчивая барышня подожгла жилище, после чего ретировалась", — сказал Горелых.

    Областное следственное управление СК РФ добавляет, что возбуждено уголовное дело по статье "убийство трех лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление", наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Задержанной женщине уже предъявили обвинение, ей планируется назначить психиатрическую экспертизу.

    Ранее сообщалось, что мужчина, задержанный в Уфе по подозрению в убийстве беременной женщины, признался следователям, что совершил это из страха быть уличенным женой в любовной связи на сторон.

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