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    Киев

    "Патриотическое" такси насмерть сбило пешехода в Киеве

    (обновлено: )16701
    Автомобиль такси Daewoo сбил пешехода - молодого мужчину - на оживленной дороге Большой окружной. Прибившая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала, что смерть наступила мгновенно.
    Смертельное ДТП в Киеве на Кольцевой
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. На Кольцевой дороге в Киеве произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб молодой мужчина, который пытался пересечь 8 полос дорожного полотна, сообщает dtp.kiev.ua.

    По данным полиции, таксист на автомобиле Daewoo с наклейкой тризуба вез пассажира в направлении Теремков.

    Киев Оперативный
    Смертельное ДТП в Киеве на Кольцевой

    "Внезапно на дороге появился пешеход, водитель не успел притормозить и сбил мужчину. Столкновения произошло в третьем ряду. Прибившая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала, что смерть наступила мгновенно", — говорится в сообщении.

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    Признаков алкогольного опьянения у водителя нет.Ранее сообщалось, что возле заправки в Киеве произошло ДТП с последующим возгоранием.

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