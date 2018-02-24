"Патриотическое" такси насмерть сбило пешехода в Киеве

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. На Кольцевой дороге в Киеве произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб молодой мужчина, который пытался пересечь 8 полос дорожного полотна, сообщает dtp.kiev.ua.

По данным полиции, таксист на автомобиле Daewoo с наклейкой тризуба вез пассажира в направлении Теремков.

Киев Оперативный Смертельное ДТП в Киеве на Кольцевой

"Внезапно на дороге появился пешеход, водитель не успел притормозить и сбил мужчину. Столкновения произошло в третьем ряду. Прибившая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала, что смерть наступила мгновенно", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Смертельная авария в Киеве: BMW вылетел с дороги и сбил женщину

Признаков алкогольного опьянения у водителя нет.Ранее сообщалось, что возле заправки в Киеве произошло ДТП с последующим возгоранием.