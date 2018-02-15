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    Киев

    В школах Киева запретили агитировать за политиков

    (обновлено: )3410
    В столичных школах отныне не допускается распространение рекламы политического характера, размещение общественных приемных и политической агитации среди учеников и продвижения политического брендинга.
    Школа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Депутаты Киевского городского совета решили запретить политическую деятельность и агитации в учебных заведениях столицы, сообщает пресс-служба горсовета.

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    Соответствующее решение поддержали 66 депутатов.

    Таким образом, в столичных школах отныне не допускается распространение рекламы политического характера, размещение общественных приемных и политической агитации среди учеников и продвижения политического брендинга.

    "Согласно действующему законодательству, одним из принципов образования в Украине ее независимость от политических партий, общественных и религиозных организаций. Привлечение учащихся и студентов к участию в политических акциях во время учебно-воспитательного процесса не допускается. Однако в последние годы эти нормы часто нарушают", — говорится в сообщении.

    Как сообщалось ранее, директор Национальной разведки США Дэн Коутс представил комитету по вопросам разведки в Сенате доклад "Оценка глобальных угроз разведывательными службами США", в котором упомянул Украину. В докладе, кроме конфликта в Донбассе, оценивается возможность проведения досрочных выборов из-за недовольства населения действиями нынешней власти в Украине.

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