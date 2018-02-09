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    Гройсман собрался менять систему выборов в Украине

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (101)

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    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, действующая избирательная система неприемлема, в Украине стало нормой, "когда люди покупают голоса".
    Премьер-министр Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В Украине необходимо менять систему выборов, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

    Юрий Бойко
    Украинское фото
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    "Не согласны ли мы с тем, что действующая избирательная система неприемлема?… Стало нормой в нашей стране, когда люди покупают голоса. Мы имеем шансы это изменить. Мы должны создать нормальную прозрачную систему, где каждый сможет реализовать себя", — сказал глава правительства.

    Помимо того, премьер-министр заявил о необходимости завершить реформу децентрализации в стране.

    "Для этого нам нужно провести конституционные изменения, закрепить местное самоуправление на всех уровнях", — сказал Гройсман.

    Ранее президент Петр Порошенко заявил, что примет решение про баллотирование на второй президентский срок через полгода, когда стартует избирательный цикл.

     

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