Гройсман собрался менять систему выборов в Украине

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В Украине необходимо менять систему выборов, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Не согласны ли мы с тем, что действующая избирательная система неприемлема?… Стало нормой в нашей стране, когда люди покупают голоса. Мы имеем шансы это изменить. Мы должны создать нормальную прозрачную систему, где каждый сможет реализовать себя", — сказал глава правительства.

Помимо того, премьер-министр заявил о необходимости завершить реформу децентрализации в стране.

"Для этого нам нужно провести конституционные изменения, закрепить местное самоуправление на всех уровнях", — сказал Гройсман.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что примет решение про баллотирование на второй президентский срок через полгода, когда стартует избирательный цикл.