Масштабную эвакуацию провели в Киеве из-за пожара в жилом доме

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Несколько десятков жителей многоквартирного дома по адресу Артиллерийский переулок, 3 (Шевченковский район Киева) были эвакуированы из-за пожара.

Согласно предварительной информации, возгорание произошло в одном из подъездов на первом этаже дома около 21.30 в понедельник, 12 февраля.

Информатор Пожар в Шевченковском районе Киева

"Несколько десятков жильцов 4-этажки эвакуировали в срочном порядке на улицу. Люди на морозе ожидали, когда спасатели ликвидируют возгорание", — сообщает "Информатор".

По словам одной из жительниц дома, которая и вызвала пожарных, огонь вспыхнул в подъезде, однако быстро распространился по этажу.

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"Я вышла в коридор из квартиры и увидела на лестничной площадке пламя. После этого я вместе с соседями начала вызывать пожарных", — рассказала жительница дома.

Информатор Пожар в Шевченковском районе Киева

На данный момент спасатели ликвидировали возгорание, и люди смогли вернуться в свои квартиры. В результате происшествия никто не пострадал.