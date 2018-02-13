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    Масштабную эвакуацию провели в Киеве из-за пожара в жилом доме

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    Возгорание произошло в одном из подъездов на первом этаже дома в Артиллерийском переулке. Спасатели, прибывший на место происшествия, провели эвакуацию жителей.
    Пожар в Шевченковском районе Киева
    Информатор

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Несколько десятков жителей многоквартирного дома по адресу Артиллерийский переулок, 3 (Шевченковский район Киева) были эвакуированы из-за пожара.

    Согласно предварительной информации, возгорание произошло в одном из подъездов на первом этаже дома около 21.30 в понедельник, 12 февраля. 

    Информатор
    Пожар в Шевченковском районе Киева

    "Несколько десятков жильцов 4-этажки эвакуировали в срочном порядке на улицу. Люди на морозе ожидали, когда спасатели ликвидируют возгорание", — сообщает "Информатор". 

    По словам одной из жительниц дома, которая и вызвала пожарных, огонь вспыхнул в подъезде, однако быстро распространился по этажу.

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    "Я вышла в коридор из квартиры и увидела на лестничной площадке пламя. После этого я вместе с соседями начала вызывать пожарных", — рассказала жительница дома.

    Информатор
    Пожар в Шевченковском районе Киева

    На данный момент спасатели ликвидировали возгорание, и люди смогли вернуться в свои квартиры. В результате происшествия никто не пострадал.

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