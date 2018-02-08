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    В Киеве возле Софийского собора произошел пожар

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    В центре Киева в четверг загорелся отселенный дом. Прибывшие пожарные загасили горевшую кучу мусора и не дали пламени распространиться на второй этаж здания.
    Пожар на Софийской площади в Киеве
    Фото "Вести"

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В Киеве в четверг в центре города загорелось двухэтажное нефункционирующие здание, сообщает столичное Управление ГСЧС.

    Загоревшийся дом расположен на улице Софиевской — прямо напротив Софийского собора. Здание давно отселено и затянуто желто-голубым баннером. После начала пожара Софийскую площадь затянуло дымом.

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    "Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что возгорание возникло на первом этаже и, не теряя времени, сразу же приступили к его тушению… К 14.44 пожар был полностью ликвидирован", — говорится в сообщении ГСЧС.

    По данным спасателей, в доме загорелась куча мусора.

    Напомним, в январе в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 12 сгорело отселенное здание, которое является памятником архитектуры. После этого Министерство культуры обратилось к мэру Киева Виталию Кличко с призывом выкупить уничтоженный огнем дом.

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