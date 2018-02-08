Крупный пожар произошел на складах в промзоне Киева

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В среду вечером, 7 февраля, произошел крупный пожар в промышленной зоне на улице Вискозная в Днепровском районе Киева.

По словам очевидцев, на которых ссылается dtp.kiev.ua, возгорание произошло в середине помещения. По предварительным данным, огонь распространился на площадь около 100 квадратных метров.

dtp.kiev.ua Пожар на складах в Киеве

"Тушить возгорание приехали сотрудники четырех пожарно-спасательных частей города: №№5, 19, 21, 16. На место прибыли также патрульные и скорая помощь", — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. На данный момент на месте работают правоохранители, причины возгорания устанавливаются.

Отметим, что на складах на улице Вискозной масштабный пожар происходит не первый раз.