наверх
08.02.201804:56
Курсы валют НБУ
  • USD27.46- 0.28
  • EUR33.86- 0.66
Рубрики
Ещё
    Киев

    Крупный пожар произошел на складах в промзоне Киева

    (обновлено: )5510
    Возгорание произошло в середине помещения на улице Вискозной. По предварительным данным, огонь распространился на площадь около 100 квадратных метров.
    Пожар на складах в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В среду вечером, 7 февраля, произошел крупный пожар в промышленной зоне на улице Вискозная в Днепровском районе Киева.

    По словам очевидцев, на которых ссылается dtp.kiev.ua, возгорание произошло в середине помещения. По предварительным данным, огонь распространился на площадь около 100 квадратных метров. 

    dtp.kiev.ua
    Пожар на складах в Киеве

    "Тушить возгорание приехали сотрудники четырех пожарно-спасательных частей города: №№5, 19, 21, 16. На место прибыли также патрульные и скорая помощь", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Мощные взрывы и пожар на радиозаводе в Баку

    Также отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. На данный момент на месте работают правоохранители, причины возгорания устанавливаются.

    Отметим, что на складах на улице Вискозной масштабный пожар происходит не  первый раз. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вадим Новинский
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Андрей Билецкий. Архивное фото
    Националистический радикализм крепчает
    Анатолий Матиос
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину