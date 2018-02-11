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    Киев

    Мужчина открыл огонь по толпе в Киеве

    (обновлено: )132843
    Компания людей вышла из кафе-бара на улицу перекурить. К заведению подъехал автомобиль. В нем была девушка. К ней вышел парень. Она, не выходя из авто, стала с ним ругаться. Внезапно молодой человек достал оружие и начал стрелять по толпе.
    На месте стрельбы в Киеве
    kiev.informator.ua

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Киеве в ночь с 10 на 11 февраля неизвестный пьяный мужчина открыл огонь по толпе — пострадали три человека. Об этом сообщает "Информатор".

    Инцидент произошел в Соломенском районе. Компания людей вышла из кафе-бара на улицу перекурить. К заведению подъехал автомобиль. В нем была девушка. К ней вышел парень. Она, не выходя из авто, стала с ним ругаться. Внезапно молодой человек достал оружие и начал стрелять по толпе.

    Напомним, в центре Львове девушка нанесла два ножевых ранения двум парням, а затем скрылась с места инцидента.

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