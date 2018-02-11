Мужчина открыл огонь по толпе в Киеве

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Киеве в ночь с 10 на 11 февраля неизвестный пьяный мужчина открыл огонь по толпе — пострадали три человека. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел в Соломенском районе. Компания людей вышла из кафе-бара на улицу перекурить. К заведению подъехал автомобиль. В нем была девушка. К ней вышел парень. Она, не выходя из авто, стала с ним ругаться. Внезапно молодой человек достал оружие и начал стрелять по толпе.

Напомним, в центре Львове девушка нанесла два ножевых ранения двум парням, а затем скрылась с места инцидента.