Собраны 12 000 подписей против сноса часовни у Десятинной церкви в Киеве

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Представители Украинской православной церкви Московского патриархата за три дня собрали 12 тысяч подписей под обращением к мэру Киева Виталию Кличко, в котором они призывают обеспечить им право собственности на часовню, расположенную возле Десятинной церкви, сообщила в четверг пресс-служба УПЦ.

На минувшей неделе в Киеве прошел митинг с требованием снести часовню УПЦ МП, которая расположена у фундамента первого каменного храма на Руси — Десятинной церкви. Митингующие настаивали, что эта территория принадлежит музею истории.

"Ходатайство… было отправлено председателю Киевской городской администрации Виталию Кличко 8 февраля 2018 года. 12 тысяч подписей под обращением было собрано в течение трех дней", — сообщили в пресс-службе.

В нем сказано, что религиозная община храма провела благоустройство прилегающей территории и надлежащим образом оформила документацию на храм.

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"В последнее время вокруг этого Десятинного храма (часовни) систематически совершаются попытки осквернения и умышленного разрушения. В связи с этим считаем любые действия, направленные на осквернение и разрушение Десятинной церкви (часовни), не только нарушением права собственности, но и препятствием права на свободу вероисповедания верующих Украинской православной церкви", — говорится в сообщении.

В УПЦ отметили, что сбор подписей продолжится.