Монахи из Десятинного монастыря просят отпустить поджигателей

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Монахи из Десятинного храма в Киеве направили в Апелляционный суд Киева прошение смягчить меру пресечения Александру Горбаню и Алексею Шемотюку, которых подозревают в поджоге храма, сообщает "Капитал".

Монахи отметили, что прощают поджигателей и просят суд избрать им меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

В Десятинном монастыре также сообщили, что готовы ответить на обвинения в незаконном возведении храма.

"Есть документы, подтверждающие право собственности на храм, в частности соответствующее решение суда. В 2013 году было зарегистрировано право собственности в реестре на недвижимое имущество с согласованием всех необходимых органов. На этом месте восстановили эту часовню и соответствующим образом было зарегистрировано право собственности на этот объект", — заявил протоиерей Александр Бахов.

Как сообщалось ранее, 3 февраля митингующие требовали снести часовню УПЦ МП (храм Десятинного монастыря), которая расположена у фундамента Десятинной церкви. Активисты настаивают, что это сооружение стоит там незаконно, а территория принадлежит Киевскому музею истории. Киевские власти ранее обещали снести все незаконные постройки в этом месте (там расположены строительные вагончики), за исключением здания УПЦ МП, поскольку для его сноса необходимо решение суда. Прокуратура уже пообещала подать иск в интересах общины Киева. Накануне митинга храм пытались поджечь, подозреваемые арестованы.