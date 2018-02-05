Грипп наступает. В Киеве начали закрываться школы

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Николай Поворозник заявил, что учебный процесс полностью приостановлен в трех школах столицы из-за растущего числа больных гриппом и ОРВИ, однако об эпидемии говорить пока рано.

"За пятую неделю эпидсезона зарегистрированы более 21 тысячи заболевших гриппом, что характеризует рост заболевания, вместе с тем на сегодняшний день показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 36%. Поэтому говорить об эпидемии гриппа в Киеве не нужно", – заявил он в комментарии 112.ua.

По его словам, больше всего болеют дети – около 70% от всего количества. В медучреждения госпитализированы 213 человек, из них – 137 детей. Он добавил, что вакцинацию от гриппа прошли 27 тысяч лиц, среди которых 6,5 тысячи детей.

"На сегодня у нас полностью приостановлен учебный процесс в трех школах (№96, 8 и 214). И в 16 школах (119 классов) – поклассово", – сообщил Поворозник, уточнив, что наибольшее число отсутствующих на учебе фиксируется в Святошинском и Дарницком районах.

"Мы не говорим о карантине, я подчеркиваю. Если в школе или в отдельном классе число заболевших детей превысило 20%, то руководство школы совместно с районным управлением здравоохранения принимает решения в части временного ограничения учебного процесса", – уточнил он.

Кроме того, Поворозник сообщил о 13 больных корью с начала февраля, прививки против кори получили более 90% детей в столице.

Ранее сообщалось, что в Украине растет количество школ и населенных пунктов, в которых дети вынуждены преждевременно уйти на каникулы из-за гриппа и ОРВИ. По состоянию на среду, 31 января, на карантин отправились школы в Виннице, Житомире, Запорожье, Славянске, а также в Днепропетровской области и Закарпатье. Закрывают те учебные заведения, где превышен эпидемический порог.