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    Вспышка гриппа в США. Резко выросло число жертв среди детей

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    По данным Центра по контролю и предупреждению заболеваний при правительстве США, число госпитализаций с симптомами, напоминающими грипп, за неделю выросло с 41,9 до 51,4 на 100 тысяч человек.
    Скорая помощь в США. Архивное фото
    Associated Press Gerry Broome

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Число детей, погибших в результате вспышки сезонного гриппа, которая охватила почти все штаты США, возросло до 53, передает телеканал Fox News со ссылкой на данные Центра по контролю и предупреждению заболеваний при правительстве (CDC).

    Лечение. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Mich
    Вслед за корью и дифтерией украинцев атакует грипп

    Ранее сообщалось о 37 погибших детях.

    По данным CDC, "общее число заболеваний сейчас самое высокое, даже выше, чем в сезон гриппа в 2014-2015 годах". Сообщается, что 20% процентам из погибших детей делали прививку.

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    Число госпитализаций с симптомами, напоминающими грипп, за неделю выросло с 41,9 до 51,4 на 100 тысяч человек.

    Грипп распространился в 39 штатах, а также на Пуэрто-Рико. На острове Гуам в Тихом океане сообщили о вспышках в отдельных районах, Американские Виргинские острова в Карибском море зафиксировали только единичные случаи.

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