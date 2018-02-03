Вспышка гриппа в США. Резко выросло число жертв среди детей

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Число детей, погибших в результате вспышки сезонного гриппа, которая охватила почти все штаты США, возросло до 53, передает телеканал Fox News со ссылкой на данные Центра по контролю и предупреждению заболеваний при правительстве (CDC).

Ранее сообщалось о 37 погибших детях.

По данным CDC, "общее число заболеваний сейчас самое высокое, даже выше, чем в сезон гриппа в 2014-2015 годах". Сообщается, что 20% процентам из погибших детей делали прививку.

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Число госпитализаций с симптомами, напоминающими грипп, за неделю выросло с 41,9 до 51,4 на 100 тысяч человек.

Грипп распространился в 39 штатах, а также на Пуэрто-Рико. На острове Гуам в Тихом океане сообщили о вспышках в отдельных районах, Американские Виргинские острова в Карибском море зафиксировали только единичные случаи.