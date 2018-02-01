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    Киев

    Под Киевом женщина насмерть забила сожителя бутылкой

    (обновлено: )124
    По данным полиции, сначала женщина и ее сожитель распили бутылку водки, а когда он лег спать, она нанесла несколько ударов по голове стеклянной бутылкой. Травмы оказались смертельными.
    Бутылка, которой женщина убила сожителя под Киевом
    ГУ НП в Киевской области/Facebook

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Жительница Киевской области до смерти забила сожителя бутылкой из-под водки, она задержана, сообщает в четверг пресс-служба областной полиции.

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    "После очередной ссоры разъяренная женщина решила отомстить своему любимому и, когда он лег спать, нанесла несколько ударов по голове стеклянной бутылкой. Предварительно они ее совместно распили. После чего девушка ушла ночевать к себе домой, оставив окровавленного мужчину. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью", — сказано в сообщении.

    Тело 35-летнего жителя села Тарасовка нашла в доме его тетя. 

    Подозреваемая — 34-летняя женщина, находится в изоляторе временного содержания. Продолжаются следственные действия. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

    Ранее 30-летняя жительница села Осиповка Одесской области была убита родной сестрой во время совместного распития алкогольных напитков.

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