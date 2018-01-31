Авария в Киеве. Автомобиль перевернулся на крышу, возникла пробка

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Два автомобиля в среду столкнулись возле метро "Университет" в Киеве, один из них перевернулся на крышу.

По данным dtp.kiev.ua, авария произошла на бульваре Тараса Шевченко.

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"Возле метро "Университет" столкнулись два автомобиля: Kia и Toyota. По словам свидетелей, водитель Kia врезался в заднюю часть Toyota, и от удара машина перевернулась на крышу. Обошлось без серьезных травм. Госпитализация не понадобилась", — говорится в сообщении.

Из-за аварии образовалась пробка.

Ранее сообщалось, что легендарный вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский попал в небольшое ДТП на заснеженной трассе. Бывший голкипер сборной Украины въехал в стаю диких кабанов, которые перебегали через дорогу.