"Догнал, обмацал и убежал". В Киеве мужчина нападает на девушек

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Соломенском районе Киева заметили подозрительного мужчину, который преследует и нападает на девушек по вечерам. Об этом сообщила пострадавшая Юлия Федотова на странице сообщества "Турецкий городок" в Facebook.

По словам девушки, возвращаясь домой вечером 24 января по улице Кадетский Гай, она заметила, что за ней идет парень на расстоянии 8-10 метров.

"Помнится, что в группе уже писали о извращенце в спортивных штанах темного цвета с тремя полосками по бокам и это меня насторожило. Я ускорила шаг, на улице были люди, но когда я зашла в арку Кадетского Гая, 6, то он меня догнал, обмацал ниже пояса и очень быстро убежал", — отметила девушка.

Фото из открытых источников Парень, который нападет вечером на девушек в Киеве

Также она уточнила, что недавно этот мужчина напал на знакомую ее подруги, которая шла вечером в районе гаражей.

"Там он позволил себе больше, и если бы не парень, который проходил, то вообще неизвестно, чем бы все закончилось", — подчеркнула Федотова.

Девушка описала преступника – его рост приблизительно 175 см, среднего телосложения, темные или темно-русые волосы. Мужчина был одет в темную куртку и темные спортивные штаны с белыми полосками по бокам.

"Мы пришли к выводу, что жертву он находит/выбирает в районе "Форы", а потом преследует до безлюдных мест", — добавила она.

Данная новость вызвала массу возмущений у пользователей сети. Местные жители предложили предпринять меры, чтобы найти преступника.

Напомним, в Сумской области полиция задержала насильника двух 15-летних девушек.