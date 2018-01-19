В Украине насилие происходит лишь над украиноязычными - Андрухович

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В Украине не бьют русскоязычных граждан за то, на каком языке они разговаривают, а вот с украиноязычными гражданами — другая ситуация. Так известный писатель Юрий Андрухович отреагировал на избиение активиста в Черниговской области за то, что тот требовал обслуживать его на государственном языке.

На днях сообщалось, что в Прилуках Черниговской области избили активиста организации "Евромайдан-Варшава" Сергея Трушкина. По словам пострадавшего, напали на него из-за того, что он в магазине попросил обслуживать его на украинском языке. Мужчина получил ушибы лица и кровоизлияние в глаз.

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"Мне бросается в глаза то, что физическое насилие происходит всегда над украиноязычными. Я не помню такого случая, чтобы избили кого-то, кто на русском разговаривал. Это первый вывод", – написал писатель в своем блоге интернет-издания "Обозреватель".

По его словам, из этого следует, что в Украине существует агрессивное сопротивление относительно украинского языка. Чтобы бороться с этим, по мнению писателя, надо прекратить откладывать законопроект о языках.

"Верховная Рада должна прекратить делать вид, что новый подготовленный законопроект, который очень хороший, не первоочередной, что он не актуален, и откладывать его до бесконечности. То есть надо принимать новый, современный, европейский закон. А в дальнейшем уже добиваться того, чтобы этот закон выполнялся. Потому что у нас сам по себе принятый закон еще не означает сделанного дела", – констатировал Андрухович.

Он также допустил возможность судиться с человеком, который отказывается выполнять языковую норму закона.

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"Человек может быть в какой-то мере наказан: потерять работу или получить какие-то другие ограничительные меры. Как и любой закон, если он действует, он должен исправлять ситуацию к лучшему и устанавливать справедливость", – подчеркнул литератор.

Ранее сообщалось, что руководство магазина электротоваров Moyo во Львове заплатит штраф за торговлю без украинских ценников.