В Киеве сгорела ветеринарная клиника

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Во вторник, 23 января, в Деснянском районе Киева горела ветеринарная клиника на ул. Радистов, сообщается на странице Главного управления ГСЧС Украины в Киеве в Facebook.

Сообщается, что в одноэтажном кирпичном здании ветеринарной клиники с мансардной надстройкой, которая находилась на территории частной усадьбы, возник пожар. В 12:22 пожар на площади 18 кв. м был ликвидирован.

facebook.com/DSNSKyiv В Деснянском районе Киева сгорела ветеринарная клиника

В результате возгорания повреждены мансардный этаж, кровля, разобрали внутреннюю обшивку на площади 10 кв. м.

Напомним, 22 января в Киеве снова горело здание — памятник архитектуры. На этот раз пожар возник в старинном доме по ул. Богдана Хмельницкого, 12, где два года назад во время обвала конструкций погибли два человека.