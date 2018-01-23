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    Киев

    В Киеве сгорела ветеринарная клиника

    (обновлено: )130
    Сообщается, что в одноэтажном кирпичном здании ветеринарной клиники с мансардной надстройкой, которая находилась на территории частной усадьбы, возник пожар.
    В Деснянском районе Киева сгорела ветеринарная клиника
    facebook.com/DSNSKyiv

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Во вторник, 23 января, в Деснянском районе Киева горела ветеринарная клиника на ул. Радистов, сообщается на странице Главного управления ГСЧС Украины в Киеве в Facebook.

    Сообщается, что  в одноэтажном кирпичном здании ветеринарной клиники с мансардной надстройкой, которая находилась на территории частной усадьбы, возник пожар. В 12:22 пожар на площади 18 кв. м был ликвидирован.

    facebook.com/DSNSKyiv
    В Деснянском районе Киева сгорела ветеринарная клиника

    В результате возгорания повреждены мансардный этаж, кровля, разобрали внутреннюю обшивку на площади 10 кв. м.

    Напомним, 22 января в Киеве снова горело здание — памятник архитектуры. На этот раз пожар возник в старинном доме по ул. Богдана Хмельницкого, 12, где два года назад во время обвала конструкций погибли два человека.

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