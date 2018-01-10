Иностранец на внедорожнике сбил пожилую пару на "зебре" в Киеве

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Гражданин Турции, управляя автомобилем SsangYong Korando, на улице генерала Наумова (Святошинский район Киева) сил пожилую пару.

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По данным издания "Информатор", внедорожник поворачивал с Киево-Ирпенской трассы и на "зебре" свершил наезд на пожилую пару. Пострадавших мужчину и женщину, которым на вид около 60 лет, госпитализировали, однако, по предварительным данным, они не получили серьезных травм.

Сайт "Информатор" Гражданин Турции сбил пожилую пару в Киеве

Между тем, как сообщили пассажиры авто, потерпевшие переходили дорогу на красный сигнал светофора шли на красный. На месте происшествия работали патрульные. Все обстоятельства ДТП выясняет СОГ.

Ранее сообщалось, что попавшая в ДТП в США украинская модель остается полностью парализованной.