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30.12.201710:28
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    Киев

    Опасные вечеринки. В Киеве прибор для светомузыки едва не убил девушку

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    Как стало известно, вечером в пятницу в заведении "Культ" на Маяковского, 44Б, произошел несчастный случай - на голову девушки упал прибор, который создает светомузыку.
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    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. 

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    В столичном пабе "Культ" на голову посетительнице упал прибор для светомузыки, после чего девушку госпитализировали, сообщает портал "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

    "Планируете отдых с танцами? То имейте в виду, что теперь нужно остерегаться еще и светомузыки. Так, около 23:30 в заведении "Культ" на Маяковского, 44Б, произошел несчастный случай — на голову девушки упал прибор, который создает светомузыку. Ее, с рассечением головы, были госпитализированы в больницу", — об этом говорится в сообщении.

    Отмечается, что прибор упал на голову девушки прямо во время предновогодней вечеринки.

    Напомним, 13 декабря на железнодорожном вокзале Херсона посреди одного из залов рухнула огромная люстра, которая висела под потолком.

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