Опасные вечеринки. В Киеве прибор для светомузыки едва не убил девушку

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина.

В столичном пабе "Культ" на голову посетительнице упал прибор для светомузыки, после чего девушку госпитализировали, сообщает портал "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

"Планируете отдых с танцами? То имейте в виду, что теперь нужно остерегаться еще и светомузыки. Так, около 23:30 в заведении "Культ" на Маяковского, 44Б, произошел несчастный случай — на голову девушки упал прибор, который создает светомузыку. Ее, с рассечением головы, были госпитализированы в больницу", — об этом говорится в сообщении.

Отмечается, что прибор упал на голову девушки прямо во время предновогодней вечеринки.

Напомним, 13 декабря на железнодорожном вокзале Херсона посреди одного из залов рухнула огромная люстра, которая висела под потолком.