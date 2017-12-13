На ж/д вокзале Херсона упала огромная люстра. Фотофакт

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. На железнодорожном вокзале Херсона посреди одного из залов рухнула огромная люстра, которая висела под потолком.

Об этом Facebook сообщили очевидцы происшествия.

Блогер Александр Рудоманов написал, что обошлось без жертв.

Также блогер осведомился, не пора ли пассажирам заходить в помещения вокзалов с каской на голове.

Игорь Евсиков‎? Херсон днем и ночью На ж\д вокзале Херсона упала люстра

А в полиции сообщили, что заявления про инцидент не поступало.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли тела четырех погибших под руинами разрушенного взрывом здания на южной окраине израильского города Тель-Авив.